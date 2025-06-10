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Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»

10 июня 2025, 16:33

Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»

Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»

Сегодня информаторы партизанского движения «АНТИСМЕРШ» сообщили, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области идет поисковая операция: пара офицеров и сержантов из 70-го мотострелкового полка ВС РФ бесследно исчезли.

Известно, что они направлялись к морю, но так и не добрались.

Не исключено, что некоторые из этих «исчезнувших» военных просто сбежали, лишь бы избежать участия в боевых действиях. Или сработали наши партизаны и их «прибрали», говорится в сообщении.

На 10 июня 2025 года информации о конкретном случае исчезновения офицеров и сержантов в Бердянске в открытых источниках и новостных сводках не обнаружено. Однако известно, что в Бердянске фиксируются случаи конфликтов между военными со смертельным исходом.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали об инциденте с убийством российского военнослужащего подразделения «Шторм Z» в 2024 году.

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