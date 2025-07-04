ВСУ продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – ISW

Ситуация на Северском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 2 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в восточной части села Серебрянка.



Силы обороны Украины также недавно продвинулись в Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в северо-восточной части села Загрызово.



Кроме того, украинская армия недавно продвинулась на Запорожье. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от села Каменское.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Сумской области.