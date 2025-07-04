ЗСУ просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – ISW

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у східній частині села Серебрянка.



Сили оборони України також нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у північно-східній частині села Загризове.



Крім того, українська армія нещодавно просунулася на Запоріжжі. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний схід від села Кам'янське.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Сумській області.