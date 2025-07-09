Зеленский прибыл в Рим перед конференцией по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим 9 июля 2025 года. Завтра, 10 июля, в столице Италии стартует Конференция по восстановлению Украины (URC 2025), которую примет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.



Открытие мероприятия состоится при участии Зеленского и главы итальянского правительства. Об этом сообщили «Украинские национальные новости».

До начала конференции украинский президент проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Форум продлится два дня — 10 и 11 июля. Основное внимание будет уделено мобилизации политической, финансовой и технической поддержки для послевоенного восстановления Украины. Особый акцент — на привлечении частных инвестиций, развитии человеческого капитала и содействии евроинтеграционным реформам.



В составе украинской делегации — министры энергетики, аграрной политики, обороны, финансов, иностранных дел и других ключевых ведомств. Сообщается, что ожидается примерно 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (из которых примерно 500 — итальянские).



URC 2025 станет уже четвертой международной конференцией высокого уровня, посвященной поддержке Украины после начала полномасштабной войны. Ранее такие встречи проходили в Лугано, Лондоне и Берлине, говорится в собщении.