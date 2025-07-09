Родинское и Константиновка: восемь погибших на Донетчине 9 июля

Восемь погибших и трое раненых — таковы последствия новых обстрелов Донецкой области 9 июля, сообщает Донецкая областная военная администрация.



На Родинское российские войска применили FPV-дроны. В результате погибли пятеро мирных жителей, уничтожены две гражданские машины.

В Константиновке зафиксированы два авиаудара. Погибли три человека, еще один получил ранения. Повреждены 21 частный дом, административное здание и объект критической инфраструктуры.

В Звановской громаде российский беспилотник ударил по автомобилю, доставлявшему гуманитарную помощь жителям прифронтовых населенных пунктов. Ранения получили оба водителя.



Власти подчеркивают: каждый, кто остается на Донетчине, подвергает опасности не только себя, но и тех, кто рискует жизнью, доставляя гуманитарную помощь в зону боевых действий.



«Будьте ответственны — эвакуируйтесь своевременно», — призывают в Донецкой ОВА.

Последствия обстрелов. ФОТО Донецкой ОВА

Напомним, город Доброполье в Покровском районе Донецкой области пережил массированную воздушную атаку ночью и утром 9 июля.