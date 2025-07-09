Родинське та Костянтинівка: вісім загиблих на Донеччині 9 липня

Вісім загиблих та троє поранених — такі наслідки нових обстрілів Донецької області 9 липня, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



На Родинське російські війська застосували FPV-дрони. В результаті загинули п'ятеро мирних жителів, знищено дві цивільні машини.

У Костянтинівці зафіксовано два авіаудари. Загинуло троє людей, ще один отримав поранення. Пошкоджено 21 приватний будинок, адміністративну будівлю та об'єкт критичної інфраструктури.

У Званівській громаді російський безпілотник вдарив по автомобілю, який надавав гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. Поранення отримали обидва водії.



Влада підкреслює: кожен, хто залишається на Донеччині, наражає на небезпеку не тільки себе, а й тих, хто ризикує життям, доставляючи гуманітарну допомогу в зону бойових дій.



«Будьте відповідальні — евакуюйтеся своєчасно», — закликають в Донецькій ОВА.

Наслідки обстрілу. ФОТО Донецької ОВА

Нагадаємо, місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану повітряну атаку вночі та вранці 9 липня.