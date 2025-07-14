Кулеба анонсировал запуск компенсаций за жилье на оккупированных территориях

Банк развития Совета Европе будет участвовать в механизме компенсации за жильё на оккупированных территориях Украины. Фото Алексей Кулеба/Facebook

В Украине стартует первый этап выплат компенсаций людям с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития гоомад и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, во время Международной конференции по восстановлению URCC2025 достигнута договоренность о привлечении Банка развития Совета Европы к запуску механизма компенсаций. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу «єВідновлення».

Кулеба отметил, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него.

«Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в том числе по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших защитников и защитниц Украины. Мы впервые запускаем инструмент, учитывающий специфику потери жилья на ВОТ и позволяющий людям получить поддержку», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что с Банком развития Совета Европы также подписано новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення».

«По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья вместо разрушенного в результате российской агрессии. Это позволит оказать поддержку около 3000 семей, то есть около 7000 человек», – сообщил министр.