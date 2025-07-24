Началась принудительная эвакуация семей с детьми из Доброполья

Донецкая областная военная администрация объявила о начале принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности.



Эвакуации подлежат жители города Доброполье, а также сел Ганновка, Новый Донбасс и Рубежное, входящих в Добропольскую громаду. Кроме того, решение касается сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской громады.

Такое решение было принято сегодня, 24 июля, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

В указанных населенных пунктах сейчас проживает 928 детей.



Глава Донецкой ОВА поручил местным властям и правоохранителям оперативно организовать эвакуацию семей с детьми и обеспечить им надлежащие условия проживания в более безопасных районах Украины.



Он вновь напомнил, что пребывание на территории Донецкой области остается крайне опасным и призвал эвакуироваться, пока это возможно.

Напомним, в Константиновке российский дрон атаковал эвакуационную машину.