Почалася примусова евакуація родин з дітьми із Добропілля

Донецька обласна військова адміністрація оголосила про початок примусової евакуації сімей із дітьми з низки населених пунктів, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки.



Евакуації підлягають жителі міста Добропілля, а також сіл Ганнівка, Новий Донбас та Рубіжне, що входять до Добропільської громади, та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади.

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 липня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

У зазначених населених пунктах зараз мешкає 928 дітей.



Глава Донецької ОВА доручив місцевій владі та правоохоронцям оперативно організувати евакуацію сімей з дітьми та забезпечити їм належні умови проживання у більш безпечних районах України.



Він знову нагадав, що перебування на території Донецької області залишається вкрай небезпечним і закликав евакуюватись, поки це можливо.

Нагадаємо, у Костянтинівці російський дрон атакував евакуаційну машину.