Травма шеи, переломы костей и ссадины. Появились новые факты о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену

на теле журналистки Виктории Рощиной обнаружили ряд телесных повреждений. Фото: Следствие.Инфо

На теле погибшей украинской журналистки в российском плену Виктории Рощиной новая судебно-медицинская экспертиза выявила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщалось. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос LIGA.net.



Как стало известно, экспертиза у нее выявила травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, а также ссадины левой стопы. Кроме того, было подтверждено кровоизлияние в различных частях тела и перелом ребра. При этом, установить точные причины смерти гражданской пленной не удалось.



Начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк заявила, что тело находится в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что не позволяет установить причину смерти и связать ее с телесными повреждениями. По ее словам, тело было в состоянии «глубокой заморозки со следами мумификации и разложения».



Кроме того, в Украине продолжается проведение еще одной экспертизы тела журналистки — судебной медико-криминалистической.



Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях. Только в мае 2024-го российская сторона впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.



О смерти Виктории стало известно 10 октября 2024 года. Информация о гибели журналистки поступила отцу Владимиру от российских официальных лиц. Позже информацию подтвердила Украина.



Медийная инициатива по правам человека заявила, что Викторию Рощину удерживали по меньшей мере в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге, находящейся в России. СИЗО в Таганроге известно как «одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ».

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