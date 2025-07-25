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Травма шиї, переломи кісток і садна. З'явилися нові факти про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

25 липня 2025, 16:22

Травма шиї, переломи кісток і садна. З'явилися нові факти про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

на тілі журналістки Вікторії Рощиною виявили низку тілесних ушкоджень. Фото: Слідство.Інфо на тілі журналістки Вікторії Рощиною виявили низку тілесних ушкоджень. Фото: Слідство.Інфо

На тілі загиблої української журналістки у російському полоні Вікторії Рощиної нова судово-медична експертиза виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит LIGA.net.

Як стало відомо, експертиза виявила в неї травму шиї, переломи кісток, крововиливи в м'які тканини скроневої області, правого плеча та гомілок, а також садна лівої стопи. Крім того, було підтверджено крововилив у різних частинах тіла та перелом ребра. При цьому встановити точні причини смерті цивільної полоненої не вдалося.

Начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк заявила, що тіло перебуває у стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов'язати її із тілесними ушкодженнями. За її словами, тіло було у стані «глибокого заморожування зі слідами муміфікації та розкладання».

Крім того, в Україні триває ще одна експертиза тіла журналістки — судової медико-криміналістичної.

Нагадаємо, 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024-го російська сторона вперше підтвердила, що утримує її у полоні.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла отцю Володимиру від офіційних російських осіб. Згодом інформацію підтвердила Україна.

Медійна ініціатива з прав людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох в'язницях: виправну колонію №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, яка перебуває в Росії. СІЗО у Таганрозі відоме як «одне з найжорстокіших місць утримання для українців на території РФ».

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