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Дрони атакували військовий аеродром у Краснодарському краї РФ, спалахнула пожежа

02 серпня 2025, 17:18

Дрони атакували військовий аеродром у Краснодарському краї РФ, спалахнула пожежа

Військові аеродром у Приморську-Ахтарську атакували дрони. Фото: СБУ Військові аеродром у Приморську-Ахтарську атакували дрони. Фото: СБУ

Українські дрони вночі 2 серпня вдарили по військовому аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» у Росії. Саме з цього аеродрому російська армія випускає дрони українськими містами. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об'єктах у ворожому тилу.

«Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром «Приморсько-Ахтарськ» (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску «Шахедів», які атакують Україну», — йдеться у повідомленні.

Після прильоту дронів у районі аеродрому виникла пожежа.

У СБУ додали, що дрони також атакували завод «Електроприлад» (м. Пенза), який працює на російський ВПК. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Безпілотники вразили об'єкт, у районі вибухів спостерігається задимлення.

Раніше ми писали, що в ніч проти 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по російським цілям. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивства та поранення громадянських мешканців.

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