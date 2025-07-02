В Генштабе опровергли захват первого села на Днепропетровщине: военные РФ уничтожены или попали в плен

Ситуация вблизи села Дачное на Днепропетровщине. Фото: карта DeepState

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сдерживать давление российских войск, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По данным Генштаба, оккупанты не имеют успеха в достижении этой демонстрационной цели, несмотря на «мясные штурмы» силами малых пехотных групп и ДРГ.



Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп ВС РФ смогла проникнуть в пределы села Дачное в Днепропетровской области. Захватчики успели сфотографироваться с российским флагом. Однако это была последняя их активность: украинские военные уничтожили россиян.



В одном из следующих штурмов двое российских военнослужащих попали в плен к бригаде морской пехоты ВСУ.



«Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины», – отметили в ГШ.



Ранее в сети появились видео, на которых можно увидеть, как россияне якобы в Дачном разворачивают флаги и занимают блиндажи.

Напомним, что ВСУ продолжают бои на Луганщине, глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник соврал о полном захвате области.