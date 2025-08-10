Российские войска продвигаются под Северском, Торецком и Покровском

На Северском направлении российские силы выровняли линию фронта между Григоровкой и Верхнекаменским. Бои продолжаются в районах Серебрянки и Северска, сообщает Telegram-канал «PETRENKO +».

По данным Генерального штаба ВСУ, на Северском направлении Силы обороны Украины отбили восемь атак в районах Григоровки, Переизного и Выемки.



На Константиновском направлении войска РФ продвинулись к югу от поселка Дылеевка, на северо-западной окраине Торецка, и взяли под контроль «карман» между Романовкой и Новоспасским. Активные столкновения идут в районе Динамитного террикона, возле Катериновки, а также за Щербиновку — по последнему пункту ситуация уточняется.

В Добропольском направлении противник продвинулся от Бойковки к восточной окраине Никаноровки (Заповедное) и в сторону Нового Шахово.

В районе Покровска российские силы закрепились в населенном пункте Леонтовичи и ведут штурм в направлении села Троянда, пишет «PETRENKO +».



Генштаб ВСУ сообщает, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 38 атак врага в районах Попова Яра, Маяка, Сухецкого, Родинского, Владимировки, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Мирнограда, Звирового, Удачного и Новоукраинки.

Напомним, власть призывает не откладыать эвакуацию из фронтовых населенных пунктов.