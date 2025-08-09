Доброполье: Власть призывает не откладывать эвакуацию

Доброполье под ежедневными атаками: FPV-дроны, авиаудары, пустые улицы и пугающая тишина. В городе действует обязательная эвакуация семей с детьми, и все чаще уезжают пожилые жители. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

64-летняя Людмила Владимировна давно собрала вещи, но сомневалась. Дочь, эвакуировавшаяся раньше, записала мать в список на выезд. Волонтеры гуманитарной миссии «Проліски» приехали прямо к ее дому. «В моей многоэтажке на 90 квартир осталось всего 12 жителей», — рассказывает женщина.

Автобус забирает людей по всему городу, кто-то приходит на пункты сбора самостоятельно. Отмечается, что каждый выезд — это шаг к безопасности. Власти призывают не откладывать решение.

Телефоны горячей линии Донецкой ОВА: 0-800-500-121, +38073-050-01-21

Для тяжело больных и людей с инвалидностью: 0-800-332-614, 0-800-888-888

В опубликованном видео — истории тех, кто уже сделал этот непростой, но важный шаг.

Напомним, принудительную эвакуацию семей с детьми ввели еще в 19 населенных пунктах Донецкой области.