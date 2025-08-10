Російські війська просуваються під Сіверськом, Торецьком та Покровськом

На Сіверському напрямку російські сили вирівняли лінію фронту між Григорівкою та Верхньокам'янським. Бої тривають у районах Серебрянки та Сіверська, повідомляє Telegram-канал «PETRENKO+».

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак у районах Григорівки, Переїзного та Виїмки.



На Костянтинівському напрямку війська РФ просунулися на південь від селища Диліївка, на північно-західній околиці Торецька, і взяли під контроль «карман» між Романівкою та Новоспаським. Активні зіткнення відбуваються в районі Динамітного терикону, біля Катеринівки, а також за Щербинівкою — за останнім пунктом ситуація уточнюється.

У Добропільському напрямку противник просунувся від Бойківки до східної околиці Миканорівки (Заповідне) та у бік Нового Шахового. У районі Покровська російські сили закріпилися у населеному пункті Леонтовичі та ведуть штурм у напрямку села Троянда, пише «PETRENKO+».



Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 атак ворога в районах Попова Яру, Маяка, Сухецького, Родинського, Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Мирнограда, Звірового, Удачного та Новоукраїнки.

Нагадаємо, влада закликає не відкладати евакуацію із фронтових населених пунктів.