DeepState уточнил линию фронта у Толстого Донецкой области

Карта боевых действий обновлена. По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись на отдельных участках в Луганской и Донецкой областях — в Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Никаноровки в Покровском районе. Также уточнена линия фронта в районе населенного пункта Толстой Волновахского района.

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и возле Никаноровки. Уточнена линия соприкосновения у Толстого», — говорится в сообщении DeepState.

Напомним, на Северском направлении российские силы выровняли линию фронта между Григоровкой и Верхнекаменским. Бои продолжаются в районах Серебрянки и Северска.