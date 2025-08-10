DeepState уточнив лінію фронту у Толстого Донецької області

Мапу бойових дій оновлено. За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися на окремих ділянках у Луганській та Донецькій областях — у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Никанорівки у Покровському районі Донецької області. Також уточнено лінію фронту в районі населеного пункту Толстой Волноваського району.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки. Уточнено лінію зіткнення біля Толстого», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку російські сили вирівняли лінію фронту між Григорівкою та Верхньокам'янським. Бої тривають у районах Серебрянки та Сіверська.