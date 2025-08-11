Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

«Выжить в этом аду очень сложно»: в ГВА рассказали, сколько людей остается в Часов Яре

11 августа 2025, 18:49

«Выжить в этом аду очень сложно»: в ГВА рассказали, сколько людей остается в Часов Яре

Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В городе Часов Яр Донецкой области, по официальной статистике, остается 130 человек. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

По его словам, он не может комментировать, сколько из них осталось в живых.

«Выжить в этом аду очень сложно. Знаем, что есть такие люди. Связь с громадой и городом как таковая на данный момент отсутствует. Это могут быть какие-то эпизодические моменты, не более того. К сожалению, большинство людей, которые остались, попали в собственную ловушку. Они рассчитывали, что будет лучше и еще будет возможность. Эвакуация возможна. Происходит в несколько этапов и сейчас возможна только при взаимодействии с военными подразделениями», – рассказал Чаус.

Напомним, что 10 августа армия РФ обстреляла Белозерское на Донетчине, в результате чего в городе масштабные разрушения и есть раненые.

