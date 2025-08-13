Константиновка под массированными атаками российских FPV-дронов

Константиновка. Фото: 93 ОМБр

Константиновка и подъезды к городу со стороны Алексеево-Дружковки находятся под интенсивным огнём российских FPV-дронов, особенно — дронов на оптоволокне. Об этом сообщил автор военного Telegram-канала «Офицер».

По его словам, 1–2 недели назад ситуация в городе резко обострилась: противник патрулирует улицы FPV-дронами, пытаясь поразить любые цели.

Костянтинівка, Краматорський район, Донеччина

Бої за місто не ведуться,але,російські виродки вже перетворили його житлові квартали та інфраструктуру на суцільні руїни постійними обстрілами та бомбардуваннями pic.twitter.com/hOxbhGL0TS — Мисливець за зорями (@small10space) August 12, 2025



«Чем-то это напоминает начало осени 2024-го в Покровске, когда российские войска активно применяли FPV-дроны в городской черте. Тогда особое место занимали дроны на оптоволокне: качество изображения и отсутствие проблем с радиосигналом позволяли им летать между домами на крайне низкой высоте», — говорится в сообщении.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что россияне сбрасывают авиабомбы и простреливают все подъездные пути в направлении Покровска и Константиновки.