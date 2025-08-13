Костянтинівка під масованими атаками російських FPV-дронів

Костянтинівка. Фото: 93 ОМБр

Костянтинівка і під'їзди до міста з боку Олексієво-Дружківки перебувають під інтенсивним вогнем російських FPV-дронів, особливо — дронів на оптоволокні. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».

За його словами, 1-2 тижні тому ситуація в місті різко загострилася: противник патрулює вулиці FPV-дронами, намагаючись вразити будь-які цілі.

Костянтинівка, Краматорський район, Донеччина

Бої за місто не ведуться,але,російські виродки вже перетворили його житлові квартали та інфраструктуру на суцільні руїни постійними обстрілами та бомбардуваннями pic.twitter.com/hOxbhGL0TS — Мисливець за зорями (@small10space) August 12, 2025



«Чимось це нагадує початок осені 2024-го в Покровську, коли російські війська активно застосовували FPV-дрони в межах міста. Тоді особливе місце посідали дрони на оптоволокні: якість зображення та відсутність проблем із радіосигналом давали їм змогу літати між будинками на вкрай низькій висоті», — йдеться у повідомленні.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що росіяни скидають авіабомби та обстрілюють усі під'їзні шляхи в напрямку Покровська та Костянтинівки.