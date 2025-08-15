Пилоты Путина и кремлевские журналисты оказались на раскладушках в Анкоридже

В интернете появились фото и рассказы об условиях проживания пилотов президентского летного отряда России и журналистов кремлевского пула, прибывших на Аляску для освещения встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Из-за высокого туристического наплыва, большого числа гостей в Анкоридже и усиленных мер безопасности, их поселили на стадионе спортивного кампуса местного университета. Ранее это помещение использовалось как ковидный госпиталь, а теперь вновь переоборудовано в пункт временного размещения.



Спальные зоны отделены друг от друга только шторами, при этом мужчин и женщин разместили в одних секторах. Места для сна — раскладушки, которые, как отмечают росСМИ, больше напоминают носилки. Дополнительные полотенца и туалетную бумагу выдали в больших коробках.



Организованного питания нет — доступна лишь питьевая вода из фонтанчиков. Даже чтобы почистить зубы, приходится стоять в очереди.