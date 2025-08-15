Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі

В інтернеті з'явилися фото та розповіді про умови проживання пілотів президентського льотного загону Росії та журналістів кремлівського пулу, які прибули на Аляску для висвітлення зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом.

Через високий туристичний наплив, велику кількість гостей в Анкориджі та посилені заходи безпеки, їх поселили на стадіоні спортивного кампусу місцевого університету. Раніше це приміщення використовувалося як ковідний шпиталь, а тепер знову переобладнане у пункт тимчасового розміщення.



Спальні зони відокремлені одна від одної тільки шторами, при цьому чоловіків та жінок розмістили в одних секторах. Місця для сну — розкладачки, які, як зазначають росЗМІ, більше нагадують ноші. Додаткові рушники та туалетний папір видали у великих коробках.



Організованого харчування немає — доступна лише питна вода із фонтанчиків. Навіть щоб почистити зуби, доводиться стояти у черзі.