Дрон влетел в пятиэтажный жилой дом в Харькове: погибла семья с ребенком

Около 04:50, 18 августа, российские войска атаковали Индустриальный район города ударными дронами. Один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В результате удара обвалилось несколько этажей, вспыхнули квартиры на нескольких этажах и загорелись автомобили.



По предварительным данным, погибли пятеро людей, среди них — маленький ребенок. Пострадали 18 жителей, включая детей. Все они получили травмы разной степени тяжести и находятся под наблюдением врачей.

Под завалами все еще могут оставаться люди. Спасательные работы продолжаются.

Последствия утреннего удара по Харькову. 18 августа 2025 года



В общей сложности повреждены шесть домов и более 15 машин. Также зафиксированы удары дронов «Герань-2» по территории района: один беспилотник влетел в землю, повредив торговые киоски.

Напомним, в Донецкой области погибли пять мирных жителей от российских ударов.