18 августа 2025, 08:00

Дрон влетел в пятиэтажный жилой дом в Харькове: погибла семья с ребенком

Дрон влетел в пятиэтажный жилой дом в Харькове: погибла семья с ребенком

Около 04:50, 18 августа, российские войска атаковали Индустриальный район города ударными дронами. Один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В результате удара обвалилось несколько этажей, вспыхнули квартиры на нескольких этажах и загорелись автомобили.

По предварительным данным, погибли пятеро людей, среди них — маленький ребенок. Пострадали 18 жителей, включая детей. Все они получили травмы разной степени тяжести и находятся под наблюдением врачей.

Под завалами все еще могут оставаться люди. Спасательные работы продолжаются.

Последствия утреннего удара по Харькову. 18 августа 2025 года

Последствия утреннего удара по Харькову. 18 августа 2025 года

Последствия утреннего удара по Харькову. 18 августа 2025 годаПоследствия утреннего удара по Харькову. 18 августа 2025 года

В общей сложности повреждены шесть домов и более 15 машин. Также зафиксированы удары дронов «Герань-2» по территории района: один беспилотник влетел в землю, повредив торговые киоски.

Напомним, в Донецкой области погибли пять мирных жителей от российских ударов.

