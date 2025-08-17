В Донецкой области от российских ударов погибли пять мирных жителей

Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению. За 16 августа в Донецкой области погибли пять мирных жителей: по двое в Райском и Святогоровке и один человек в Константиновке. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Кроме того, еще четверо жителей региона получили ранения.

Отмечается, что общее количество жертв среди мирного населения Донетчины фиксируется без учета ситуации в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, под удар в Райском снова попал местный клуб. Здание серьезно повреждено.