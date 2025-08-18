Дрон влетів у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові: загинула родина з дитиною

Близько 04:50, 18 серпня, російські війська атакували Індустріальний район міста ударними дронами. Один із безпілотників влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару обвалилось кілька поверхів, спалахнули квартири на кількох поверхах та горіли автомобілі.



За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, серед них маленька дитина. Постраждали 18 мешканців, включаючи дітей. Усі вони отримали травми різного ступеня важкості та перебувають під наглядом лікарів.

Під завалами ще можуть залишатися люди. Рятувальні роботи продовжуються.

Наслідки ранкового удару по Харкову. 18 серпня 2025 року



Загалом пошкоджено шість будинків та понад 15 машин. Також зафіксовано удари дронів «Герань-2» по території району: один безпілотник влетів у землю, пошкодивши торговельні кіоски.

Нагадаємо, на Донеччині загинули п'ять мирних жителів від російських ударів.