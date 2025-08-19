Российский дрон атаковал «скорую» в Купянске: ранены медики

19 августа около 13:20 российский FPV-дрон ударил по авто экстренной медицинской помощи в городе Купянск. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Двое медработников – мужчины в возрасте 56 и 43 лет – получили ранения.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что «скорая» ехала на вызов.
Пострадавших медиков доставили в больницу.
