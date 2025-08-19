Російський дрон атакував «швидку» у Куп'янську: поранені медики

19 серпня близько 13:20 російський FPV-дрон вдарив по авто екстреної медичної допомоги у місті Куп'янськ. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Двоє медпрацівників – чоловіки віком 56 та 43 років – отримали поранення.
У пресслужбі Національної поліції у Харківській області уточнили, що «швидка» їхала на виклик.
Постраждалих медиків доправили до лікарні.
Нагадаємо, що у ДСНС розповіли, в якому стані рятувальники, поранені внаслідок російського удару по пожежній частині у місті Костянтинівка на Донеччині.