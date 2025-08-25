В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружия более чем на 1,7 млн гривен — ГБР

Сотрудники ГБР задержали в Донецкой области военнослужащего, который пытался продать оружия более чем на 1,7 млн гривен. Фото: ГБР

В Донецкой области будут судить военнослужащего, которого Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на попытке продажи оружия более чем на 1,7 млн гривен. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, пытавшегося незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд.

«В апреле 2025 года фигурант через соцсети нашел “клиента” и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон военнослужащий перепродал другому гражданскому лицу за 40 тысяч грн. После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч грн, но был задержан оперативниками ГБР», — говорится в сообщении.

Работники ГБР обнаружили и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также другое оборудование.

В общей сложности задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению злоумышленника. Ориентировочная стоимость изъятого оружия составляет более 1,7 млн гривен, сообщили в ГБР.