На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброї більш ніж на 1,7 млн гривень — ДБР

Співробітники ДБР затримали на Донеччині військовослужбовця, який намагався продати зброї більш ніж на 1,7 млн гривень. Фото: ДБР

На Донеччині судитимуть військовослужбовця, якого Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на спробі продажу зброї більш ніж на 1,7 млн гривень. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який намагався незаконно реалізувати озброєння, яке перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області. Обвинувальний акт направлено до суду.

«У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат та 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тисяч гривень. Після успішної угоди військовий намагався продати ще 9 гранат та 3 гранатомети за 65 тисяч грн, але його затримали оперативники ГБР», — йдеться у повідомленні.

Працівники ГБР виявили та вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат та 12 гранатометів, які належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї становить понад 1,7 млн гривень, повідомили в ДБР.