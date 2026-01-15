В Брянской области заявили о перехвате дронов и ракет «Нептун»

Запуск ракеты

Власти Брянской области сообщили о ночной атаке, в ходе которой силы противовоздушной обороны якобы уничтожили не только беспилотники, но и управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщает ASTRA.



По словам губернатора региона Александра Богомаза, ПВО за ночь перехватила шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также две ракеты, которые были идентифицированы как «Нептун». Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.



Чиновник утверждает, что в результате инцидента обошлось без пострадавших. Вместе с тем зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Ранее в сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «длинных Нептунов».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»