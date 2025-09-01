ВС РФ перебрасывает силы с Сумского и Херсонского направлений на Покровское и Константиновское

Россия перебрасывает военные подразделения с разных направлений на Донбасс. Об этом сообщает в X аккаунт Unit Observer, специализирующийся на военной аналитике.



По данным источника, часть российских сил снята с Сумского и Херсонского направлений и направлена на Покровское и Константиновское. В частности, с левого берега Херсонской области в оккупированный Бахмут перебрасывают подразделения 70-й мотострелковой дивизии РФ.



Аналитики предполагают, что именно эта дивизия может быть задействована в будущих штурмовых действиях в направлении Дружковки или Северска.

РФ перебрасывает силы на Донбасс. Скриншот: x.com/WarUnitObserver

Напомним, ЕС обсуждает планы отправки войск в Украину.