ЗС РФ перекидають сили з Сумського та Херсонського напрямків на Покровський та Костянтинівський

Росія перекидає військові підрозділи із різних напрямків на Донбас. Про це повідомляє в X ресурс Unit Observer, що спеціалізується на військовій аналітиці.



За даними джерела, частина російських сил знята з Сумського та Херсонського напрямків та направлена на Покровський та Костянтинівський. Зокрема, з лівого берега Херсонської області до окупованого Бахмуту перекидають підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії РФ.



Аналітики припускають, що саме ця дивізія може бути задіяна у майбутніх штурмових діях у напрямку Дружківки чи Сіверська.

РФ перекидає сили на Донбас Скріншот: x.com/WarUnitObserver

Нагадаємо, ЄС обговорює плани відправлення військ до України.