Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська у своїх резервах зосередили велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти планують незабаром задіяти цих морпіхів у регіоні.



«Росіяни справді зараз значно активніше планують задіювати морську піхоту. Вони мають певні резерви», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що 31 серпня російські війська на бронетехніці намагалися прорватися у місто Мирноград на Донеччині, ЗСУ зупинили просування окупантів. Аналітики DeepState заявили, що така активізація пов'язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які люблять робити активні наступальні дії із залученням техніки.