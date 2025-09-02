Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Войска РФ за сутки ударили по двум районам Донетчины: есть повреждения

02 сентября 2025, 11:18

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 1 сентября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, хозяйственные постройки и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары российских войск попали два района:

Краматорский район. В Лимане повреждены дом, 5 хозяйственных построек, инфраструктурный объект и 4 единицы транспорта. В Славянске ранен человек, повреждены 9 частных домов и двухэтажка. В Беззаботовке Александровской громады повреждены склад, админздание и 2 частных дома. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 2 частных дома, 2 админздания и промышленное здание.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.

Ранее мы писали, что ночью российские оккупационные войска атаковали Славянск Донецкой области двумя ударными беспилотниками «Герань-2». В результате ранен один человек.

