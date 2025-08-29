Пустота и постоянные «прилеты»: как выглядит трасса между Добропольем и Краматорском на Донетчине

Телеведущий, волонтер, который работает в прифронтовой зоне, Денис Христов сообщил об опасной ситуации на дороге между Добропольем и Краматорском в Донецкой области. Однако пока движение по трассе возможно.



«28-е августа. Трасса Доброполье–Краматорск. Только что проехал поворот на Золотой Колодезь. Трасса пустая, машин нет, трафика вообще нет, сильно прилетает. Новотроицкое разбивают. Но ездить пока что, пока что можно», — сказал журналист, снимая на видео окрестности трассы.



По его словам, ландшафт вокруг дороги заметно поврежден: видны разрушенное сооружение и накренившиеся линии электропередачи с проводами на земле.

Как сообщалось, 29 августа российские войска беспилотником ударили по супермаркету в городе Краматорск.

После серии российских авиаударов и применения FPV-дронов в Доброполье Донецкой области ситуация резко ухудшилась.