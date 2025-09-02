Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Війська РФ за добу вдарили двома районами Донеччини: є пошкодження

02 вересня 2025, 11:18

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 1 вересня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, господарські будівлі та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили два райони:

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, 5 господарчих будівель, інфраструктурний об'єкт і 4 одиниці транспорту. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і двоповерхівку. У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено склад, адмінбудівлю і 2 приватні будинки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і промислову будівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Раніше ми писали, що вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.

