Узник Азовстали Евгений Капустян приговорен к 18 годам и не попадает в обмены военнопленных

02 сентября 2025, 16:05

Узник Азовстали Евгений Капустян. Фото: личный архив Узник Азовстали Евгений Капустян. Фото: личный архив

В мае 2022 года Россия захватила около 2,5 тысячи украинских защитников металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них был Евгений Капустян с позывным Барт. Первый выход с «Азовстали» был 16 мая, который длился 4 дня — до 20 мая. Евгений в числе последних выходил с Азовстали и попал в плен 20 мая. С тех пор находится в российской тюрьме.

11 декабря 2024 года судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Безгуб Илья Николаевич признал Евгения Капустяна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. Его обвинили в «участии в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и «обучении террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ) только за службу в батальоне «Азов» в составе 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

Евгений Капустян родом из села Богдановка Бердянского района. Службу в Нацгвардии начал ориентировочно в 2018 году, сначала в части №3029 в Запорожье, а с 2020-го — в «Азове» (воинская часть №3057), который дислоцировался в Мариуполе.

В первые дни полномасштабного вторжения он получил ранение на «Азовстали», перенес операцию и через три недели пребывания в госпитале снова вернулся в строй. 20 мая 2022 года Капустян вышел из окруженного завода одним из последних.

Сейчас Евгению Капустяну 28 лет, он содержится в тюрьме общего режима в Оренбургской области. Его брат Антон сообщил «Новостям Донбасса», что у Координационного штаба по обращению с военнопленными есть вся необходимая информация о местонахождении Евгения.

Независимый правозащитный проект «Мемориал» признал Капустяна политзаключенным. По словам правозащитников, его дело построено не на фактах, а на принадлежности к «Азову».

Капустяна не обвиняют в совершении военных преступлений, а его уголовное преследование грубо нарушает нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию о защите военнопленных. Совокупность нарушений со стороны России может быть квалифицирована как военное преступление, подчеркивают правозащитники.

История Евгения Капустяна — это история незаконного тюремного заключения и борьбы за жизнь. Его удержание — это вызов международному праву. Украина и мировое сообщество должны продолжать добиваться освобождения защитников «Азовстали».

Напомним, Украина заинтересована в возращении всех своих граждан из плена и российских тюрем.

