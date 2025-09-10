Российский дрон атаковал гражданский автомобиль под Купянском: машина сгорела, ранены пять человек

Последствия атаки на гражданский автомобиль под Купянском. Фото: прокуратура

10 сентября около 08:00 российские военные беспилотником атаковали гражданский автомобиль в селе Благодатовка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В результате удара пять человек получили ранения. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.



В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили, что по машине ударил FPV-дрон.



В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области рассказали, что пострадали мужчины 57 и 67 лет и женщины 55, 63 и 64 лет.



Судя по фото, автомобиль после удара полностью сгорел.

Напомним, что 9 сентября российская армия обстреляла село Щурово на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар хвойного леса.