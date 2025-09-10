Російський дрон атакував цивільний автомобіль під Куп'янськом: машина згоріла, поранені п'ять людей

Наслідки атаки на цивільний автомобіль під Куп'янськом. Фото: прокуратура

10 вересня близько 08:00 російські військові безпілотником атакували цивільний автомобіль у селі Благодатівка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок удару п'ять людей отримали поранення. Постраждалих з опіками доправили до лікарні.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що по машині вдарив FPV-дрон.



У пресслужбі Національної поліції у Харківській області розповіли, що постраждали чоловіки 57 та 67 років та жінки 55, 63 та 64 років.



Судячи з фото, автомобіль після удару повністю згорів.

Нагадаємо, що 9 вересня російська армія обстріляла село Щурове на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа хвойного лісу.