Близько п'яти тисяч абонентів без світла: нічний удар по Запорізькому району

15 вересня 2025, 12:07

Наслідки масової атаки на Запорізький район. Фото: Запорізька ОВА Наслідки масової атаки на Запорізький район. Фото: Запорізька ОВА

Вночі, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару по Запорізькому району. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, внаслідок атаки у селі Новопавлівка Оріхівської громади на місці загинув 66-річний чоловік.

Сильні обстріли припали на селище Кушугум: пошкоджено будинки, вибито вікна, зруйновано дахи. Місцеві мешканці залишаються без світла. У сусідньому Балабиному електропостачання немає повністю, у Кушугумі — частково. Загалом без електрики залишаються майже 4900 абонентів. Енергетики розпочали відновлювальні роботи і обіцяють завершити їх до кінця дня.

Наслідки обстрілу передмістя Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу передмістя Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

За даними ОВА, по Кушугуму ворог завдав щонайменше чотирьох ударів. Крім того, російська армія здійснила дев'ять авіаударів по Гуляйпол., Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір'ю.

Протягом ночі зафіксовано застосування 398 безпілотників різних типів, переважно FPV. Під ударом опинилися Магдалинівка, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Преображенка та Успенівка.

Також зафіксовано дев'ять обстрілів із РСЗВ по території Запоріжжя, Кушугуму, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного. Артилерія противника завдала 191 удар по Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Червоному.

Нагадаємо, вночі росіяни скинули три авіабомби на центральну частину Краматорська: 9 людей поранено.

