РЭБ ВСУ сорвал атаку FPV-дрона РФ в Константиновке

«Чуйка» показывает направление дрона РФ.

В сети появилось видео, на котором видно, как подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ (РЭБ) сбило управление российским FPV-дроном в Константиновке. Кадры обнародовал военный Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».



На видео волонтер наблюдает через детектор дронов «Чуйка» за вражеским аппаратом, приближающимся к дому, где он находится. Внезапно дрон теряет управление и начинает неконтролируемо крутиться и снижаться.



Через несколько секунд за окном раздается взрыв, а сигнал с монитора исчезает. По словам наблюдателя, дрон «заглушил РЭБ».



Напомним, в Дружковке дрон-камикадзе попал в девятиэтажку.