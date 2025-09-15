У Дружківці дрон-камікадзе влучив у дев'ятиповерхівку: виникла пожежа, постраждала жінка

Ударний безпілотник росіян влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дружківці Донецької області — виникла пожежа, постраждала жінка. Фото з місцевих пабліків

У неділю, 14 вересня, близько 19:06 російські окупаційні війська атакували Дружківку Донецької області, використавши ударний безпілотник «Герань-3 (Італмас). Дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса).

Як повідомляє поліція Донецької області, внаслідок удару в будинку виникла пожежа, постраждала жінка 1952 року народження — у неї діагностовано поверхневі рани лівої ноги та садна обличчя.

Також відомо, що через атаку безпілотника пошкоджено два багатоповерхові будинки і три автомобілі.

Вранці 15 вересня російські дрони знову атакували Дружківську громаду, повідомляють місцеві канали.

Так, о 07:40 безпілотник ударив поблизу траси на виїзді із Дружківки у бік Краматорська. Про постраждалих інформації немає.

Після дев'ятої години ранку було зафіксовано атаки FPV-дронами на перетині вулиць Пилипенка та Космонавтів (біля автобусної зупинки), а також у районі ринку «Магнат» та «Комсервісу».

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Приблизно в цей же час стався вибух на мікрорайоні Яківлівка, спостерігаються перебій з електропостачанням.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська скинули три авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК на центральну частину Краматорська Донецької області вночі 14 вересня. Постраждало дев'ять осіб.