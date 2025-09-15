Российская армия оккупировала Григоровку в Донецкой области – DeepState

Оккупированная Григоровка. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Григоровка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики также продвинулись вблизи поселка Ямполь и села Орехово на Донетчине.



Кроме того, ВС РФ продвинулись в селах Новоивановка на Запорожье и Березовое на Днепропетровщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Северском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 25 российских атак, в частности в районе Григоровки, на Лиманском – 19, на Покровском – 58, на Новопавловском – 21, в том числе вблизи Новоивановки и Березового.

Напомним, что российская армия за неделю потеряла более пяти тысяч военных на Восточном направлении.