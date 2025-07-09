Чехия за свой счет обучит восемь украинских пилотов для F-16

Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Чехии.
«Программа начнется в этом году на базе государственного предприятия LOM Praha, которая предусматривает 150 часов летной подготовки и обойдется примерно в 32 миллиона чешских крон (1,3 млн евро). Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов», — говорится в сообщении.
Подготовка украинских пилотов является частью поддержки и ее вооруженным силам в защите от российской армии. Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39.
«Для того чтобы Украина и в дальнейшем могла эффективно защищаться от российской агрессии, ей нужна не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, в том числе военно-воздушные. Как активный член так называемой коалиции возможностей, Чешская Республика осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка атакованной Украины также отвечает ее стратегическим интересам», — заявила министр обороны Яна Чернохова.
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