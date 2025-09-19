F-16 збив дрон-камікадзе «Шахед» під час атаки РФ

F-16 збиває дрон-камікадзе Shahed-136.

У ніч на 19 вересня (з 21:00 18 вересня) Росія атакувала Україну 86 ударними БПЛА різних типів, включаючи Shahed-136, «Гербера» та інші, з різних напрямків.







Під час атаки український F-16 збив дрон-камікадзе Shahed-136, що було зафіксовано на відео опублікованому в українських пабліках.



Загальна кількість придушених та збитих дронів становить 71 БПЛА за даними на 09:00 19 вересня. Влучання зафіксовано на шести локаціях, падіння збитих – на двох.



Атака продовжується: нова група ворожих дронів рухається з північного напрямку.