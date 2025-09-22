Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

РФ нанесла серию ударов по Константиновке: есть раненый и повреждения

22 сентября 2025, 13:46

РФ нанесла серию ударов по Константиновке: есть раненый и повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские военные несколько раз ударили по Константиновке Донецкой области. Под ударом оказались жилые кварталы города и прилегающие территории. В результате ударов есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Оккупанты нанесли авиаудары авиабомбами ФАБ-250, в результате чего пострадал один гражданский человек. Человек получил ранения по месту жительства», — отметил он.

По словам Горбунова, повреждены фасады семи многоэтажных домов.

Кроме того, позже россияне атаковали город двумя ракетами из РСЗО «Смерч». В результате этого поврежден фасад многоэтажного дома и два частных дома.

Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее мы писали, что под утро 22 сентября Запорожье оказалось под мощной воздушной атакой: российские войска сбросили на город как минимум пять авиабомб.

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война

