РФ нанесла серию ударов по Константиновке: есть раненый и повреждения

Российские военные несколько раз ударили по Константиновке Донецкой области. Под ударом оказались жилые кварталы города и прилегающие территории. В результате ударов есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Оккупанты нанесли авиаудары авиабомбами ФАБ-250, в результате чего пострадал один гражданский человек. Человек получил ранения по месту жительства», — отметил он.
По словам Горбунова, повреждены фасады семи многоэтажных домов.
Кроме того, позже россияне атаковали город двумя ракетами из РСЗО «Смерч». В результате этого поврежден фасад многоэтажного дома и два частных дома.
Пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее мы писали, что под утро 22 сентября Запорожье оказалось под мощной воздушной атакой: российские войска сбросили на город как минимум пять авиабомб.
Победим цензуру вместе!