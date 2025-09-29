По заводу «Електродеталь» у Росії вдарили українські ракети «Нептун», які пролетіли понад 240 кілометрів

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

29 вересня 2025, 17:38

Наслідки удару по заводу «Електродеталь» у Брянській області. Фото: ВМС ЗСУ Наслідки удару по заводу «Електродеталь» у Брянській області. Фото: ВМС ЗСУ

Вночі 29 вересня українські ракети «Нептун» вдарили по Карачевському заводу «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області РФ. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

За його словами, внаслідок атаки росіяни втратили ще одну ланку в ланцюзі забезпечення.

У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ розповіли, що завод уразили підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

По підприємству випустили чотири ракети. Дальність польоту – понад 240 кілометрів.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.

«Електродеталь» виробляє різні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Нагадаємо, що після атаки пожежа сталася у цехах цього заводу.

Олексій Неїжпапа
Брянська область
ЗСУ ЗС РФ
Війна Пожежа ракетний удар завод Ракета Нептун
