Армия РФ обстреляла поселок под Дружковкой: спасатели попали под повторный удар, ранены пять жителей

29 сентября 2025, 18:56

Последствия обстрела Алексеево-Дружковки. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Алексеево-Дружковки. Фото: ГСЧС

28 сентября российские войска обстреляли жилой сектор поселка Алексеево-Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Повреждены 19 частных домов. Загорелись разрушенные строительные конструкции дома. Спасатели локализовали огонь на площади 50 квадратных метров. Однако из-за повторных ударов были вынуждены прекратить тушение.

В результате еще одного обстрела загорелись два здания на территории предприятия на общей площади 1100 квадратных метров. Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар по спасателям, которые были вынуждены временно прекратить тушение огня.

В поселке ранения получили пять человек.

Напомним, что 29 сентября россияне дроном ударили по гражданскому авто в городе Константиновка на Донетчине, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен.

