Армія РФ обстріляла селище під Дружківкою: рятувальники потрапили під повторний удар, поранені п'ять жителів

Наслідки обстрілу Олексієво-Дружківки. Фото: ДСНС

28 вересня російські війська обстріляли житловий сектор селища Олексієво-Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені 19 приватних будинків. Загорілися зруйновані будівельні конструкції будинку. Рятувальники локалізували вогонь на площі 50 квадратних метрів. Однак через повторні удари були змушені припинити гасіння.



В результаті ще одного обстрілу загорілися дві будівлі на території підприємства на загальній площі 1100 квадратних метрів. Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які були змушені тимчасово припинити гасіння вогню.



У селищі поранення отримали п'ять людей.

Нагадаємо, що 29 вересня росіяни дроном вдарили по цивільному авто у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – поранена.